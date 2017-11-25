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Украина
Гройсман насчитал в истории Украины «три голодомора»
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    Гройсман насчитал в истории Украины «три голодомора»

    20:26  25 Ноября 2017
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    «Три голодомора»: В Киеве продолжают переписывать историю

    Киев, 25 ноября. В XX веке Украина «пережила три голодомора», заявил в субботу премьер-министр страны Владимир Гройсман в обращении к гражданам, приуроченном ко дню памяти жертв голода 1932-1933 годов. Заявление было опубликовано на официальном сайте украинского правительства.

    «Украинцы вспоминают и отдают дань памяти предыдущим поколением, на долю которых выпали нечеловеческие переживания и испытания – голодоморы», — говорится в нем.

    «Голодомором» Киев с недавнего времени называет массовый голод 1932-1933 годов, когда погибли порядка восьми миллионов человек, проживающих в «зерновых» районах СССР. Среди таких районов не только Украина, но и Казахстан, Киргизия, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь и Южный Урал.

    Тем не менее киевские власти считают, что голод был специально организован и направлен против исключительно украинского народа. Об этой позиции в очередной раз в своем субботнем послании напоминает Гройсман.

    «Три голодомора»: В Киеве продолжают переписывать историю

    Однако на этот раз украинский премьер посчитал, что одного «голодомора» мало и увеличил их число до трех, распространив определение на голод 1921-1923 годов и 1946-1947 годов. В нем Гройсман также разглядел некие «признаки этнической чистки» и сделал вывод о том, что в эти периоды голод также якобы был сознательно организован.

    Напомним, Верховная рада Украины в декабре 2016 года законодательно признала голодомор 1932-1922 годов геноцидом украинского народа. Как неоднократно отмечали политологи, такое намеренное искажение Киевом истории нацелено на разжигание вражды между украинцами и россиянами. Кроме того, в ноябре этого года на Украине запретили использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он является «советско-пропагандистским».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #гройсман #голодомор
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