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Сирия: базы РФ останутся в Хмеймиме и Тартусе
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    Сирия: базы РФ останутся в Хмеймиме и Тартусе

    16:31  25 Ноября 2017  /обновлено: 17:05  25 Ноября 2017
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    В Совфеде рассказали о будущем баз РФ на территории Сирии

    Москва, 25 ноября. Базы Российской Федерации в Хмеймиме и Тартусе останутся в САР после завершения контртеррористической операции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. 

    «Наши военные базы в Сирии, в Хмеймиме, в Тартусе на сегодняшний день планируется оставить после завершения контртеррористической операции», —  цитирует сенатора РИА Новости

    Бондарев также отметил, что последующему развитию российских баз в Сирии планируется уделить особое внимание. 

    Напомним, ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ не будет сокращать численность группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» после завершения операции на территории САР. Он особо подчеркнул, что на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» останутся 34 боевых самолета, отзывать их с территории ближневосточного государства не имеет смысла.

    Клинцевич также заявил, что Россия готова к организации военной базы на территории Судана, если восточноафриканское государство обратится к Москве с соответствующим заявлением.

    Отметим, в «Хмеймиме» располагаются новейшие бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С, неоднократно наносившие сокрушительные удары по местам дислокации террористов запрещенной в России группировки ИГ1.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #совфед #бондарев #базы
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