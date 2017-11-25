Сирия: базы РФ останутся в Хмеймиме и Тартусе

Москва, 25 ноября. Базы Российской Федерации в Хмеймиме и Тартусе останутся в САР после завершения контртеррористической операции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Наши военные базы в Сирии, в Хмеймиме, в Тартусе на сегодняшний день планируется оставить после завершения контртеррористической операции», — цитирует сенатора РИА Новости.

Бондарев также отметил, что последующему развитию российских баз в Сирии планируется уделить особое внимание.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ не будет сокращать численность группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» после завершения операции на территории САР. Он особо подчеркнул, что на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» останутся 34 боевых самолета, отзывать их с территории ближневосточного государства не имеет смысла.

Клинцевич также заявил, что Россия готова к организации военной базы на территории Судана, если восточноафриканское государство обратится к Москве с соответствующим заявлением.

Отметим, в «Хмеймиме» располагаются новейшие бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С, неоднократно наносившие сокрушительные удары по местам дислокации террористов запрещенной в России группировки ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.