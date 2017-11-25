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В Совфеде пообещали ЕС зеркальный ответ на препятствие работе российских СМИ
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    В Совфеде пообещали ЕС зеркальный ответ на препятствие работе российских СМИ

    19:49  25 Ноября 2017
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    В Совфеде ответили на планы ЕС бороться с «российской дезинформацией»

    Европарламент принял решение о ежегодном выделении 1,1 млн евро оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям, которая занимается «борьбой с дезинформационными кампаниями со стороны России», пишет The Guardian. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, если и Евросоюз включится в борьбу с российскими СМИ вслед за США, то меры будут зеркальными — европейские СМИ также будут приравнены к иностранным агентам.

    Как сообщает издание, ранее у этого подразделения Европарламента не было отдельного бюджета, но его решили сформировать после того, как председатель Евросоюза Дональд Туск назвал одной из насущных проблем Европы «кибератаки, фейковые новости и гибридную войну».

    «По сути, европейские государства вслед за Америкой хотят препятствовать работе российских средств массовой информации, всячески притесняя их. В таком случае мы ответим зеркально», — сказал Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Он напомнил, что Госдума единогласно приняла, а Совфед одобрил законопроект о признании некоторых зарубежных СМИ иностранными агентами, сегодня документ был подписан президентом.

    «Действие этого закона в первую очередь распространится на американские СМИ, но если и Европа начнет заниматься так называемым сдерживанием России, то и ее СМИ Минюст России будет признавать иностранными агентами. Поправки о СМИ-иноагентах — это исключительно зеркальные меры, принятые действиями США против телеканала Russia Today — America, но если и европейцы втягиваются в эту тяжбу, то они тоже окажутся в зоне нашего повышенного внимания», — сказал Владимир Джабаров.

    Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал намерение Google понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik «происками неотроцкистов из Вашингтона», которые, подобно советским властям, борются с любыми проявлениями инакомыслия.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #ес #russia today #сми #джабаров #иноагент
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