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Общество
Митинг Навального начинается в Нижнем Новгороде
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    Митинг Навального начинается в Нижнем Новгороде

    16:55  25 Ноября 2017
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    Митинг Навального начался в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 25 ноября. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального началось в Нижнем Новгороде в сквере на улице Коминтерна, который известен своей криминальной историей. 

    Правоохранительные органы Нижнего Новгорода следят за порядком и безопасностью на акции в Сормовском районе. Место для проведения митинга блогер Навальный выбрал не самое благополучное, полиция призывает граждан быть бдительными в темное время суток в данном районе и не находиться там в одиночку.

    Сегодня в 12.00 состоялось публичное мероприятие во Владимире, на котором был побит антирекорд по посещаемости. По некоторым оценкам, митинг собрал не более двух-трех сотен человек. На обещанный Навальным концерт в основном пришли школьники. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #навальный #нижний новгород
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