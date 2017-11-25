Митинг Навального начинается в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 25 ноября. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального началось в Нижнем Новгороде в сквере на улице Коминтерна, который известен своей криминальной историей.

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода следят за порядком и безопасностью на акции в Сормовском районе. Место для проведения митинга блогер Навальный выбрал не самое благополучное, полиция призывает граждан быть бдительными в темное время суток в данном районе и не находиться там в одиночку.

Сегодня в 12.00 состоялось публичное мероприятие во Владимире, на котором был побит антирекорд по посещаемости. По некоторым оценкам, митинг собрал не более двух-трех сотен человек. На обещанный Навальным концерт в основном пришли школьники.

Навальный во Владимире. Все те же 300 человек. Может даже меньше. pic.twitter.com/UU87szj86f — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 25 ноября 2017 г.