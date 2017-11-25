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Новости Сирии
Де Мистура приветствовал готовность оппозиции Сирии к переговорам в Женеве
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    Де Мистура приветствовал готовность оппозиции Сирии к переговорам в Женеве

    16:02  25 Ноября 2017  /обновлено: 16:14  25 Ноября 2017
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    Де Мистура приветствовал готовность оппозиции Сирии к переговорам в Женеве

    Москва, 25 ноября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствовал заявленную готовность единой делегации сирийской оппозиции к переговорам в Женеве без предварительных условий, говорится в заявлении дипломата. 

    Де Мистура приветствовал готовность единой делегации сирийской оппозиции к переговорам на площадке Женевы, говорится в заявлении, распространенном аппаратом спецпосланника. В документе сообщается, что утвержденной делегации поручено вести переговоры с ориентиром на реализацию соответствующих резолюций ООН. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #оппозиция #сирия #оон
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