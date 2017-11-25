Де Мистура приветствовал готовность оппозиции Сирии к переговорам в Женеве

Москва, 25 ноября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствовал заявленную готовность единой делегации сирийской оппозиции к переговорам в Женеве без предварительных условий, говорится в заявлении дипломата.

Де Мистура приветствовал готовность единой делегации сирийской оппозиции к переговорам на площадке Женевы, говорится в заявлении, распространенном аппаратом спецпосланника. В документе сообщается, что утвержденной делегации поручено вести переговоры с ориентиром на реализацию соответствующих резолюций ООН.