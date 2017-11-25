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ЛНР продолжит курс на союз с Россией — Пасечник
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    ЛНР продолжит курс на союз с Россией — Пасечник

    16:39  25 Ноября 2017
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    ЛНР продолжит курс на союз с Россией — Пасечник

    Луганск, 25 ноября. Луганская народная республика будет продолжать прежний курс во внутренней и внешней политике. По словам исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, в первую очередь, это курс на союз с Российской Федерацией, сообщает Луганский информационный центр.

    «Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал Пасечник.

    По его словам, любые попытки выйти за рамки закона и Конституции ЛНР будут решительно пресекаться, никакого кризиса власти не будет.

    ЛНР продолжит курс на союз с Россией — Пасечник

    Ранее Пасечник поручил и.о. министра иностранных дел республики Владиславу Дейнего представлять интересы Луганской народной республики на минских переговорах.

    Напомним, что сегодня Народный Совет ЛНР внес изменения в Конституцию

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр
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