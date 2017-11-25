ЛНР продолжит курс на союз с Россией — Пасечник

Луганск, 25 ноября. Луганская народная республика будет продолжать прежний курс во внутренней и внешней политике. По словам исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, в первую очередь, это курс на союз с Российской Федерацией, сообщает Луганский информационный центр.

«Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал Пасечник.

По его словам, любые попытки выйти за рамки закона и Конституции ЛНР будут решительно пресекаться, никакого кризиса власти не будет.

Ранее Пасечник поручил и.о. министра иностранных дел республики Владиславу Дейнего представлять интересы Луганской народной республики на минских переговорах.

Напомним, что сегодня Народный Совет ЛНР внес изменения в Конституцию.