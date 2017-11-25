Де Мистура подтвердил приглашение оппозиции Сирии на переговоры в Женеве

Москва, 25 ноября. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил приглашение сформированной в Эр-Рияде единой делегации оппозиции Сирии на переговоры в Женеве 28 ноября.

Ранее, напоминает РИА Новости, представитель платформы «Каир» Фирас Халиди заявил, что участники встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде определили окончательный состав делегации, которая отправится на переговоры в Женеву. В состав группы представителей оппозиции вошли 36 человек

Напомним, 28 ноября в Женеве должен пройти очередной раунд межсирийских переговоров. В рамках мероприятия будут обсуждаться деэскалация на территории Сирии, обмен пленными и возвращение сирийских беженцев, а также другие сопряженные темы.

Отметим, седьмой раунд межсирийских консультаций проходил в Женеве в июле. Участие в нем принимали делегации правительства и трех платформ оппозиции. Изначально сообщалось, что новые женевские переговоры пройдут в сентябре, затем их было решено перенести на октябрь, а потом и на ноябрь.