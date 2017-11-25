Кудрин доложил Путину о предложениях по бюджетной и налоговой политике

Москва, 25 ноября. Экс-министр финансового ведомства, действующий руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представил свои предложения по бюджетной и налоговой политике.

Алексей Кудрин принял участие в работе Общероссийского гражданского форума, на полях которого он рассказал о недавней встрече с главой государства.

«Я докладывал ему (президенту Владимиру Путину — прим ФАН) основные положения представленных нами предложений по стратегии развития страны по бюджетной, налоговой политике и о необходимости увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру», — прокомментировал эксперт.

По словам Кудрина, президент распорядился, чтобы кабмин изучил представленные предложения и оперативно доложил о результатах. Ранее сообщалось, стратегия предполагает экономический рост до 3,5% со следующего года по 2024.