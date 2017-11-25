Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске
Экономика
Кудрин доложил Путину о предложениях по бюджетной и налоговой политике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кудрин доложил Путину о предложениях по бюджетной и налоговой политике

    17:00  25 Ноября 2017
    40

    Кудрин доложил Путину о предложениях по бюджетной и налоговой политике

    Москва, 25 ноября. Экс-министр финансового ведомства, действующий руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представил свои предложения по бюджетной и налоговой политике. 

    Алексей Кудрин принял участие в работе Общероссийского гражданского форума, на полях которого он рассказал о недавней встрече с главой государства. 

    «Я докладывал ему (президенту Владимиру Путину — прим ФАН) основные положения представленных нами предложений по стратегии развития страны по бюджетной, налоговой политике и о необходимости увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру», — прокомментировал эксперт. 

    По словам Кудрина, президент распорядился, чтобы кабмин изучил представленные предложения и оперативно доложил о результатах. Ранее сообщалось, стратегия предполагает экономический рост до 3,5% со следующего года по 2024. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #кудрин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть