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Партнер номер два: Минск пренебрег отношениями с ЕС ради сотрудничества с Москвой
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    Партнер номер два: Минск пренебрег отношениями с ЕС ради сотрудничества с Москвой

    20:16  25 Ноября 2017
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    «Номер два»: МИД Белоруссии рассказал ЕС о приоритетах Минска

    Минск, 25 ноября. Сотрудничество с Россией и углубление партнерских отношений в рамках Евразийского экономического союза остается главным приоритетом белорусской политики, заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей. При этом Евросоюз он поставил только на второе место.

    «Европейский союз для нас является очень важным торгово-экономическим партнером, (но) это — партнер номер два после ЕАЭС и после РФ», — сообщил Макей по итогам саммита «Восточного партнерства», состоявшегося 24 ноября в Брюсселе.

    Он отметил, что, будучи членом ЕАЭС, Белоруссия сегодня стремится способствовать развитию союза и уже чувствует отдачу от своего участия в нем. А задачи «бежать стремглав» в Европейский союз Минск перед собой не ставит.

    Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Москву в отказе президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать в Брюссель на саммит «Восточного партнерства».

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #ес #еаэс
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