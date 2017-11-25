Партнер номер два: Минск пренебрег отношениями с ЕС ради сотрудничества с Москвой

Минск, 25 ноября. Сотрудничество с Россией и углубление партнерских отношений в рамках Евразийского экономического союза остается главным приоритетом белорусской политики, заявил в субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей. При этом Евросоюз он поставил только на второе место.

«Европейский союз для нас является очень важным торгово-экономическим партнером, (но) это — партнер номер два после ЕАЭС и после РФ», — сообщил Макей по итогам саммита «Восточного партнерства», состоявшегося 24 ноября в Брюсселе.

Он отметил, что, будучи членом ЕАЭС, Белоруссия сегодня стремится способствовать развитию союза и уже чувствует отдачу от своего участия в нем. А задачи «бежать стремглав» в Европейский союз Минск перед собой не ставит.

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Москву в отказе президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать в Брюссель на саммит «Восточного партнерства».