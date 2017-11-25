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Израненную девушку бросили в мусоропровод в Колпино
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    Израненную девушку бросили в мусоропровод в Колпино

    16:12  25 Ноября 2017
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    Израненную девушку бросили в мусоропровод в Колпино

    Санкт-Петербург, 25 ноября. Израненную девушку бросили в мусоропровод в Колпинском районе Петербурга. 

    Инцидент произошел 24 ноября в доме на Пролетарской улице Колпино, около 18.00. Сообщается, что из помещения мусоропровода извлекли молодую девушку со следами насилия. 22-летняя пострадавшая получила травму головы, сопряженную с сотрясением мозга, перелом позвоночника, ранение голени, а также ушибленную рану левой скулы.

    Обнаруженная в мусоропроводе девушка находится в тяжелом состоянии и не способна говорить — пока она не смогла прояснить то, кто и зачем истязал, а затем бросил ее в мусоропровод. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, где врачи провели двухчасовую операцию. 

    Все обстоятельства произошедшего теперь установят правоохранительные органы. 

    Автор: Федор Веснин
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    #нападение #мусоропровод #колпино #девушка
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