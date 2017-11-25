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Навальный проведет митинг в криминальном районе Нижнего Новгорода
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    Навальный проведет митинг в криминальном районе Нижнего Новгорода

    15:54  25 Ноября 2017
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    Навальный проведет митинг в криминальном районе Нижнего Новгорода

    Москва, 25 ноября. В субботу вечером в сквере на улице Коминтерна, 250 в Нижнем Новгороде команда блогера Алексея Навального проведет митинг. Если посмотреть на карте, то можно убедиться, что данный сквер находится в криминальном районе под названием Сормовский, на окраине Нижнего Новгорода.

    В социальных сетях сторонники блогера подробно рассказали, как добраться до места проведения митинга. 

    Горожанам известно, что район, в котором находится сквер, не самое лучшее и благополучное место в Нижнем Новгроде. Полиция же рекомендует сохранять бдительность в темное время суток в данном районе, а также призывает не находиться там в одиночку. 

    В Сормовском нередки случаи нападения грабителей на прохожих. Так, недавно двое парней напали на 17-летнего подростка у дома по Сормовскому шоссе. Парня сильно избили и похитили у него мобильный телефон, одежду и обувь.

    Организаторы митинга, конечно же, не дают гарантий, что после мероприятия все его участники смогут добраться до дома целыми и невредимыми, сообщает издание «Народные Новости».

    Автор: Тимур Румянцев
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