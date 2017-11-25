Азаров назвал «предвыборным бредом» слова Порошенко о «четырех союзах» с ЕС

Киев, 25 ноября. Украинский политик, бывший глава правительства Николай Азаров прокомментировал слова президента страны Петра Порошенко о создании «четырех союзов» с Евросоюзом.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе заявил, что намерен создать «четыре союза» с ЕС. Он имел в виду таможенный, энергетические союзы, единый цифровой рынок и вхождение страны в зону Шенгена.

«Это предвыборный бред. Для Порошенко сейчас главной задачей является не европейская интеграция, а второй срок», — прокомментировал заявление Порошенко экс-министр Николай Азаров, его слова приводят RТ.

Политик подчеркнул, что Порошенко не может ничего другого предъявить обнищавшему населению, поэтому продолжает «вешать морковку Евросоюза». Несмотря на это, в Брюсселе ранее четко дали понять Киеву, что соглашение об Ассоциации пересмотрено не будет, резюмировал экс-премьер.