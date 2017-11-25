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Происшествия
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Украина
Эксперт объяснил, почему Европейский Союз не готов видеть Украину своим полноправным членом
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    Эксперт объяснил, почему Европейский Союз не готов видеть Украину своим полноправным членом

    16:25  25 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, почему Европейский Союз не готов видеть Украину своим полноправным членом

    Киев, 25 ноября. Европейский Союз не готов видеть Украину как своего полноправного члена.​​ Таким мнением с радиостанцией «Голос Столицы» поделился​​​​​ эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров. Он также подчеркнул, что и сама Украина вряд ли готова к членству в ЕС.

    Бузаров отметил, что именно об этом свидетельствуют заявления президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана. Оба они ранее признали, что Украина на данный момент не имеет никакого отношения ни к НАТО, ни к Евросоюзу.

    «Это очередная попытка руководства ЕС внести ясность в отношения между Украиной и союзом. Поскольку многие граждане Украины и многие политики не совсем, я бы сказал, осознают все, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Украиной и ЕС», — прокомментировал Бузаров заявления европейских политиков.

    Он также подчеркнул, что на протяжении ближайших десяти лет вряд ли можно будет всерьез говорить о членстве Украины в ЕС, разве что — о кооперации по некоторым экономическим и политическим вопросам.   

    Бузаров также заявил, что Украина едва ли сама готова к членству в ЕС. Он отметил, что украинские политики зачастую попросту делают себе пиар, используя тему присоединения к ЕС. Подобная риторика, считает эксперт по международным отношениям, продолжится, а информация, которую ЕС действительно пытается донести до Украины, будет по-прежнему доходить до жителей страны искаженной.    

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #ес #эксперт #интеграция
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