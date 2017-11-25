Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане

Москва, 25 ноября. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что РФ готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение восточноафриканского государства.

По его словам, нет никаких причин, по которым Москва может отклонить предложение Судана, если оно последует. Клинцевич выразил мнение, что присутствие России на постоянной основе в Судане будет играть исключительно стабилизирующую роль.

Как отметил российский сенатор, успех РФ в Сирии, по достоинству оцененный мировым сообществом, позволяет ожидать, что предложения о создании российских военных баз могут последовать и от других стран «в обозримой перспективе».

Клинцевич добавил, в истории многих стран, в том числе и Судана, США «оставили недобрый след», а стремление Вашингтона «опереться на оппонирующую американцам силу вполне естественно», передает РИА Новости.

Ранее аль-Башир на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его страна выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела арабских стран, в частности, Ирана. По его словам, Судан нуждается в защите от агрессивных действий США.