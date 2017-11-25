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Под Пензой девушка 150 раз ударила ножом знакомого
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    Под Пензой девушка 150 раз ударила ножом знакомого

    15:34  25 Ноября 2017
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    Под Пензой девушка 150 раз ударила ножом знакомого

    Пенза, 25 ноября. Жительница Пензенской области нанесла 150 ударов ножом знакомому своего отчима. Судмедэкспертиза показала, что 21-летняя подозреваемая не отдавала отчет своим действиям. Уголовное дело передано в суд. 

    В пресс-службе регионального СКР сообщили о преступлении, совершенном с 7 на 8 сентября текущего года. Известно, что 21-летняя девушка проживала с матерью и отчимом в населенном пункте Каменка. В гости к семье подозреваемой пришел знакомый отчима, после чего было устроено застолье.

    Когда девушка и 45-летний мужчина остались вдвоем, между ними произошел конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в грудь жертвы, а затем ударила гостя еще 150 раз по разным частям тела. Пострадавший скончался на месте, «Подмосковье 360»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #пенза
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