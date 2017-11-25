Под Пензой девушка 150 раз ударила ножом знакомого

Пенза, 25 ноября. Жительница Пензенской области нанесла 150 ударов ножом знакомому своего отчима. Судмедэкспертиза показала, что 21-летняя подозреваемая не отдавала отчет своим действиям. Уголовное дело передано в суд.

В пресс-службе регионального СКР сообщили о преступлении, совершенном с 7 на 8 сентября текущего года. Известно, что 21-летняя девушка проживала с матерью и отчимом в населенном пункте Каменка. В гости к семье подозреваемой пришел знакомый отчима, после чего было устроено застолье.

Когда девушка и 45-летний мужчина остались вдвоем, между ними произошел конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в грудь жертвы, а затем ударила гостя еще 150 раз по разным частям тела. Пострадавший скончался на месте, «Подмосковье 360».