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«Барселона» объявила о подписании нового контракта с Месси
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    «Барселона» объявила о подписании нового контракта с Месси

    15:23  25 Ноября 2017
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    «Барселона» объявила о подписании нового контракта с Месси

    Барселона, 25 ноября. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал с «Барселоной» новый контракт. Соглашение будет действовать до 2021, сообщает официальный сайт испанского клуба.

    Сумма отступных составит 700 миллионов евро. Срок действия прежнего контракта Месси с «Барселоной» истекает в следующем году.

    Напомним, ранее европейские СМИ распространяли информацию о том, что капитан сборной Аргентины хочет покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона.  

    Отметим, Месси, которого часто называют лучшим футболистом современности, находится в системе каталонского клуба с 2000 года, за основной состав «Барселоны» он дебютировал в 2004 году.

    Аргентинский футболист является восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, он также трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и такое же количество раз выигрывал клубный чемпионат мира. Кроме того, Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира.

    Автор: Федор Веснин
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    #месси #барселона #новый контракт
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