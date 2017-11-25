«Барселона» объявила о подписании нового контракта с Месси

Барселона, 25 ноября. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал с «Барселоной» новый контракт. Соглашение будет действовать до 2021, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма отступных составит 700 миллионов евро. Срок действия прежнего контракта Месси с «Барселоной» истекает в следующем году.

Напомним, ранее европейские СМИ распространяли информацию о том, что капитан сборной Аргентины хочет покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

Отметим, Месси, которого часто называют лучшим футболистом современности, находится в системе каталонского клуба с 2000 года, за основной состав «Барселоны» он дебютировал в 2004 году.

Аргентинский футболист является восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, он также трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и такое же количество раз выигрывал клубный чемпионат мира. Кроме того, Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира.