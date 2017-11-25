Ученые рассказали о дождях из алмазов на Нептуне и Уране

Москва, 25 ноября. Астрономы считают, что внутри атмосферы Нептуна и Урана идут алмазные дожди, что обусловлено большими запасами углеродов на этих планетах.

Как поясняют ученые, под воздействием гроз метан превращается в углерод, который во время падения затвердевает, превращаясь вначале в графит, а затем — в алмаз.

Для подтверждения предположений и исследования ледяных гигантов, расположенных на значительном удалении от Земли, ученые планируют отправить к планетам орбитальные станции, сообщает Science Friday. Особенный интерес для исследований представляет погода на этих планетах.