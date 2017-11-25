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Ученые рассказали о дождях из алмазов на Нептуне и Уране
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    Ученые рассказали о дождях из алмазов на Нептуне и Уране

    19:20  25 Ноября 2017
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    Ученые рассказали о дождях из алмазов на Нептуне и Уране

    Москва, 25 ноября. Астрономы считают, что внутри атмосферы Нептуна и Урана идут алмазные дожди, что обусловлено большими запасами углеродов на этих планетах.

    Как поясняют ученые, под воздействием гроз метан превращается в углерод, который во время падения затвердевает, превращаясь вначале в графит, а затем — в алмаз.

    Для подтверждения предположений и исследования ледяных гигантов, расположенных на значительном удалении от Земли, ученые планируют отправить к планетам орбитальные станции, сообщает Science Friday. Особенный интерес для исследований представляет погода на этих планетах.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #космос #исследования #алмазы
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