Ученые рассказали об идеальной диете для секса

Лондон, 25 ноября. Британский диетолог Роб Хобсон рассказал о завтраке, который поможет значительно повысить либидо, пишет Daily Mail. По мнению ученого, в утренний рацион необходимо включить яйца, грибы.

Каждый пятый житель Земли страдает от недостатка витамина D, что отражается на его либидо. Именно поэтому диетолог Роб Хобсон разработал специальную диету для тех, кому хочется заниматься любовью по утрам.

Все желающие могут включить в свой ежедневный рацион скумбрию, грибы, яйца и сухие завтраки. Если речь идет о том, ка поддерживать свой организм в зимнее время года, то количество вышеназванных продуктов стоит увеличить.