США готовят новый конфликт в Сирии: что скрывается за ложью о численности американских военных в регионе

Политолог Александр Асафов прокомментировал Федеральному агентству новостей распространенную СМИ информацию о том, что реальная численность американских военных в Сирии превышает заявленную Пентагоном в четыре раза. По мнению аналитика, в ближайшее время американский контингент в Сирии еще больше увеличится, несмотря на разгром ИГИЛ1.

На прошлой неделе директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что в Сирии находятся 503 американских военнослужащих. Однако осведомленные источники агентства Reuters и телеканала CNN сообщили накануне, что курдские оппозиционные формирования в Сирии поддерживают около двух тысяч военных США, и это, напомним, без официального согласия сирийских властей.

«Уже есть оправдания Пентагона. Якобы они не учли сухопутные войска и в расчеты закралась ошибка. Но на самом деле это обычная практика, когда США занижают количество своих военных инструкторов в других странах либо оформляют их не как военных, а как сотрудников инженерной службы либо сопровождающих гуманитарных грузов. Так Вашингтон стремится показать в медийном поле, что он не вовлечен в вооруженный конфликт и его вооруженные силы не присутствуют в зоне конфликта», — пояснил Александр Асафов.

По словам аналитика, фактически американские военные присутствуют в Сирии и взаимодействуют с различными силами, участвуют в подготовке тех, кто непосредственно воюет.

«Раскрытая Reuters и CNN информация лишь подтверждает, что США не собираются уходить из Сирии и будут дальше влиять на ситуацию, чтобы достичь своих целей. При этом в скором времени американская стратегия должна быть пересмотрена. Думаю, в ближайшие дни Пентагон уточнит количество американских военнослужащих в Сирии, официально признав, что оно в четыре раза больше ранее озвученной цифры. А по факту американский контингент в Сирии будет еще больше увеличен, формат его присутствия поменяется, возрастет активность», — считает политолог.

Александр Асафов объясняет это тем, что после разгрома «Исламского государства»1 (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах) США останутся в Сирии, чтобы решать свои задачи.

«Американцы вынуждены поддерживать политическое урегулирование сирийского кризиса, но этот вектор развития ситуации их не устраивает. Цели Вашингтона не поменялись с начала конфликта. Они будут поддерживать тех, кого поддерживали все это время. Они будут настаивать на том, чтобы на севере Сирии образовалось курдское государство. Они будут настаивать на выполнении требований курдов, которые будут сформулированы при участии США. С большой долей вероятности эти требования окажутся максимально экстремальными и сложно выполнимыми», — говорит эксперт.

По его словам, после уничтожения ИГИЛ будет поднят вопрос о том, что делать с территориями, которые контролируют курды. С 2013 года количество этих территорий выросло в несколько раз. И сейчас курды находятся на землях, которые исторически не имеют к ним отношения.

«Не факт, что этот вопрос удастся решить политически. Думаю, Башар Асад будет предлагать конструктивные переговоры, а американцы через курдов будут настаивать на сохранении этих территорий за ними, за курдами. Это может стать следующим камнем преткновения в «постигиловскую эпоху», как ее уже называют в западной прессе. Потому что и у Турции есть старые проблемы с курдами, а задача американцев — препятствовать политическому решению споров, — считает Александр Асафов. — Вот поэтому численность американских военных в Сирии будет расти. Им надо сохранять напряженность в регионе. Никто разоружаться не будет. Задача Вашингтона — после ИГИЛ привести к антиасадовскому конфликту, к противостоянию курдов и сирийской правительственной армии. Для этого нужно увеличить поставки техники и вооружения, число своих военных инструкторов».

1 Организация запрещена на территории РФ.