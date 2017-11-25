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Суд Египта вынес смертный приговор семерым боевикам ИГ
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    Суд Египта вынес смертный приговор семерым боевикам ИГ

    15:07  25 Ноября 2017
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    Суд Египта вынес смертный приговор семерым боевикам ИГ

    Каир, 25 ноября. Суд Египта приговорил семерых боевиков, вступивших в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, к смертной казни. 

    Приговор к высшей мере наказания вынесен участникам ИГ1, которые принимали участие в казни христиан-коптов на территории Ливии в 2015 году, отмечает RT. Напомним, более 20 христиан-коптов были казнены, а затем захоронены в окрестностях города Сурта.

    В сентябре 2017 года силы безопасности Ливии вышли на след и арестовали террористов, причастных к массовому убийству. Задержанные указали на место захоронения тел христиан.   

    Напомним, христиане-копты нередко становятся жертвами преступлений, совершаемых членами террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке. В конце мая 2017 года террористы ИГ (запрещена в России) атаковали автобус с паломниками, которые направлялись в монастырь Святого Самуила в Египте. В результате нападения тогда погибли 28 человек, большинство из которых — дети. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #иг #египет #приговор #казнь
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