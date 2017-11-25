Суд Египта вынес смертный приговор семерым боевикам ИГ

Каир, 25 ноября. Суд Египта приговорил семерых боевиков, вступивших в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, к смертной казни.

Приговор к высшей мере наказания вынесен участникам ИГ1, которые принимали участие в казни христиан-коптов на территории Ливии в 2015 году, отмечает RT. Напомним, более 20 христиан-коптов были казнены, а затем захоронены в окрестностях города Сурта.

В сентябре 2017 года силы безопасности Ливии вышли на след и арестовали террористов, причастных к массовому убийству. Задержанные указали на место захоронения тел христиан.

Напомним, христиане-копты нередко становятся жертвами преступлений, совершаемых членами террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке. В конце мая 2017 года террористы ИГ (запрещена в России) атаковали автобус с паломниками, которые направлялись в монастырь Святого Самуила в Египте. В результате нападения тогда погибли 28 человек, большинство из которых — дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.