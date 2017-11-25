Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

Донецк, 25 ноября. За минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны украинских военных погиб военнослужащий армии Донецкой народной республики. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«При защите республики погиб один военнослужащий ВС ДНР», — отметил замком.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 617 боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР за минувшие сутки. В результате обстрелов в Докучаевске и близлежащем поселке Ясное повреждены как минимум шесть домостроений.