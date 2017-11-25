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Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    15:18  25 Ноября 2017
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    Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

    Донецк, 25 ноября. За минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны украинских военных погиб военнослужащий армии Донецкой народной республики. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

    «При защите республики погиб один военнослужащий ВС ДНР», — отметил замком.

    Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 617 боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР за минувшие сутки. В результате обстрелов в Докучаевске и близлежащем поселке Ясное повреждены как минимум шесть домостроений.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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