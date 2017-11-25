Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане
Новороссия
ДНР назвала отказом от минских соглашений захват ВСУ поселков в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР назвала отказом от минских соглашений захват ВСУ поселков в Донбассе

    15:22  25 Ноября 2017
    40

    ДНР назвала отказом от минских соглашений действия ВСУ, захвативших поселки в Донбассе

    Донецк, 25 ноября. Оперативное командование Донецкой народной республики рассматривает как отказ от минских соглашений действия украинских силовиков в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции, заявил в субботу заместитель командующего структуры Эдуард Басурин.

    По его словам, которые также подтвердил первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, ВСУ разместили свои позиции в сотне метров от Донецкой фильтровальной станции и открывают оттуда огонь, пишет РИА Новости.

    Кроме того, как уже сообщалось ранее, украинская армия заняла поселки Травневое и Гладосово в нейтральной зоне Донбасса. Оттуда уже поступили жалобы мирных жителей о притеснениях со стороны военных: местным не разрешают выходить из дома и пополнять запасы еды и воды.

    «Все эти действия военно-политического руководства Украины и военнослужащих ВСУ мы рассматриваем как откровенный отказ от мирных соглашений и переход в наступление», — сообщил Басурин.

    ДНР назвала отказом от минских соглашений действия ВСУ, захвативших поселки в Донбассе

    Он также обратился к международным организациям с призывом остановить «развязывание боевых действий» со стороны Киева.

    Напомним, военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик власти Киева начали весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #минские соглашения #горловка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть