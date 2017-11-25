ДНР назвала отказом от минских соглашений захват ВСУ поселков в Донбассе

Донецк, 25 ноября. Оперативное командование Донецкой народной республики рассматривает как отказ от минских соглашений действия украинских силовиков в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции, заявил в субботу заместитель командующего структуры Эдуард Басурин.

По его словам, которые также подтвердил первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, ВСУ разместили свои позиции в сотне метров от Донецкой фильтровальной станции и открывают оттуда огонь, пишет РИА Новости.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, украинская армия заняла поселки Травневое и Гладосово в нейтральной зоне Донбасса. Оттуда уже поступили жалобы мирных жителей о притеснениях со стороны военных: местным не разрешают выходить из дома и пополнять запасы еды и воды.

«Все эти действия военно-политического руководства Украины и военнослужащих ВСУ мы рассматриваем как откровенный отказ от мирных соглашений и переход в наступление», — сообщил Басурин.

Он также обратился к международным организациям с призывом остановить «развязывание боевых действий» со стороны Киева.

Напомним, военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик власти Киева начали весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.