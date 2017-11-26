Эксперимент по пивоварению проведут на космической станции МКС
Москва, 25 ноября. Грузовой космический корабль Space X доставит 20 зерен пивоваренного ячменя на Международную космическую станцию в декабре. Космонавты попробуют прорастить их, а затем отправят на землю.
Такой эксперимент, пишет портал Profibeer, даст информацию, которая будет полезна как для сельского хозяйства и производства хмельного напитка, так и для некоторых производителей пива, мечтающих однажды открыть производство на Марсе.
Эксперимент будет проведен совместно с американским Центром космической науки CASIS.
Напомним, ранее британские ученые рассказали, какие эмоции вызывает у людей употребление разных алкогольных напитков.
Включить уведомления в Вк