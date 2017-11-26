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Эксперимент по пивоварению проведут на космической станции МКС
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    Эксперимент по пивоварению проведут на космической станции МКС

    2:37  26 Ноября 2017
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    Эксперимент по пивоварению проведут на космической станции МКС

    Москва, 25 ноября. Грузовой космический корабль Space X доставит 20 зерен пивоваренного ячменя на Международную космическую станцию в декабре. Космонавты попробуют прорастить их, а затем отправят на землю.

    Такой эксперимент, пишет портал Profibeer, даст информацию, которая будет полезна как для сельского хозяйства и производства хмельного напитка, так и для некоторых производителей пива, мечтающих однажды открыть производство на Марсе.

    Эксперимент будет проведен совместно с американским Центром космической науки CASIS.

    Напомним, ранее британские ученые рассказали, какие эмоции вызывает у людей употребление разных алкогольных напитков.

    Автор: Алексей Громов
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    #мкс #пиво #эксперимент
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