Эксперимент по пивоварению проведут на космической станции МКС

Москва, 25 ноября. Грузовой космический корабль Space X доставит 20 зерен пивоваренного ячменя на Международную космическую станцию в декабре. Космонавты попробуют прорастить их, а затем отправят на землю.

Такой эксперимент, пишет портал Profibeer, даст информацию, которая будет полезна как для сельского хозяйства и производства хмельного напитка, так и для некоторых производителей пива, мечтающих однажды открыть производство на Марсе.

Эксперимент будет проведен совместно с американским Центром космической науки CASIS.

Напомним, ранее британские ученые рассказали, какие эмоции вызывает у людей употребление разных алкогольных напитков.