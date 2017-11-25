Могерини рассказала об ожиданиях от предстоящей встречи по Сирии в Женеве

Брюссель, 25 ноября. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что большую надежду на успех переговоров по Сирии в Женеве дают формирование единой делегации сирийской оппозиции на конференции, прошедшей в Эр-Рияде, а также заявление глав РФ Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи по кризису в САР.

«Оппозиция теперь имеет единую делегацию, желающую вести переговоры без предварительных условий по установленной ООН повестке», — говорится в документе, распространенном в субботу в Брюсселе от имени Могерини.

Отмечается, что это позволяет ожидать следующего раунда в Женеве с надеждой на то, что сейчас проложен путь к принятию конкретных решений сирийскими сторонами, включая вопросы проведения под контролем ООН свободных и справедливых выборов, конституционного процесса и переходного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура договорились продолжать поддерживать плотный контакт по всему кругу вопросов сирийского урегулирования.