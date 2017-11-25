Напавшие на мечеть в Египте боевики держали флаги ИГ

Каир, 25 ноября. Египетская Генпрокуратура сообщила, что напавшие на мечеть Эо-Роуда на севере Синая боевики держали флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, передает агентство MENA.

Накануне в Египте произошел теракт — в мечеть во время пятничной молитвы ворвались боевики, подорвали бомбу и расстреляли спасавшихся бегством верующих. Жертвами инцидента стали 305 человек, в том числе дети.

По данным египетских властей, боевиков было 25-30 человек, они подъехали к религиозному сооружению на пяти автомобилях, на которых были размещены флаги ИГ1. Боевики занялись позиции по периметру мечети и открыли огонь по мирным жителям. Каир объявил трехдневный траур в связи с трагедией.

1 Организация запрещена на территории РФ.