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Напавшие на мечеть в Египте боевики держали флаги ИГ
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    Напавшие на мечеть в Египте боевики держали флаги ИГ

    14:48  25 Ноября 2017
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    Напавшие на мечеть в Египте боевики держали флаги ИГ

    Каир, 25 ноября. Египетская Генпрокуратура сообщила, что напавшие на мечеть Эо-Роуда на севере Синая боевики держали флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, передает агентство MENA. 

    Накануне в Египте произошел теракт — в мечеть во время пятничной молитвы ворвались боевики, подорвали бомбу и расстреляли спасавшихся бегством верующих. Жертвами инцидента стали 305 человек, в том числе дети.

    По данным египетских властей, боевиков было 25-30 человек, они подъехали к религиозному сооружению на пяти автомобилях, на которых были размещены флаги ИГ1. Боевики занялись позиции по периметру мечети и открыли огонь по мирным жителям. Каир объявил трехдневный траур в связи с трагедией. 

    Напавшие на мечеть в Египте боевики держали флаги ИГ

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #теракт #египет
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