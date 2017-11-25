Кудрин объяснил, почему Навальный не сможет участвовать в выборах 2018 года

Москва, 25 ноября. Экс-глава Минфина РФ, глава совета Центра стратегических разработок и Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал условиях возможного участия Алексея Навального в президентских выборах. По его словам, блогер мог бы участвовать в президентских выборах 2018 года при соблюдении процедур, предусмотренных российским законодательством.

«Я думаю, что при соответствующем соблюдении всех процедур он, конечно, должен участвовать», — считает Кудрин. — Но еще раз подчеркиваю, при соблюдении всех необходимых законодательных процедур».

Навальный ранее сообщил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, однако у блогера есть непогашенная судимость, которая делает его участие в предстоящих выборах невозможным. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно подчеркивала, что Навальный сможет участвовать в президентских выборах не раньше 2028 года.

Напомним, что в феврале этого года Навальный был осужден на пять лет условно по ч.3 ст. 33 и ч.4 ст. 160 УК РФ.