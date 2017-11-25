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Происшествия
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Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF
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    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    16:30  25 Ноября 2017
    286

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    Сирия, 25 ноября. ИГ1 захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF, «Файлак ар-Рахман» атакует САА в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, Хомсе, Хаме и Эль-Кунейтре.

    «Исламское государство»: выбивает «Ан-Нусру» из поселений Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ на северо-востоке Хамы.

    «Файлак ар-Рахман»: атакует САА в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

    Курды: открыли огонь по позициям ССА в Алеппо.

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    В Восточной Гуте продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Перестрелки между правительственными войсками и группировкой «Файлак ар-Рахман» зафиксированы в районе Джобар. Об этом сообщает один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Alrahmancorps4). Также в Харасте продолжаются бои за контроль над складом военной техники. Военный Twitter-канал (@op2065) пишет, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    На западе провинции Алеппо развивается конфликт между курдскими отрядами ополчения и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Информационное агентство Almanar News передает, что Демократические силы Сирии (SDF) ведут обстрел укрепрайонов ССА в городе Дарат Изза. Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» открыли огонь по курдским позициям в окрестностях Африна.

    Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили тонну гуманитарной помощи жителям провинции Алеппо. Соответствующая информация размещена в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что в районе населенного пункта Кафрнан зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. По данным правозащитной организации, боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск. Солдаты армии САР начали ответный обстрел укрепрайонов повстанцев.

    Напомним, на территории провинции Хомс действует зона деэскалации. К перемирию уже присоединились 234 группировки, однако оставшиеся вооруженные формирования продолжают атаковать позиции САА.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    Боевики радикальной оппозиции открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Салхаб, а также по мирным кварталам населенного пункта. О столкновении между повстанцами и армией САР на западе провинции Хама пишет информационное агентство HAQ News на своей странице в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq).

    На северо-востоке региона тем временем продолжаются бои между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1. По данным Almanar News, за последние 72 часа террористы ИГИЛ1 выбили радикалов «Тахрир аш-Шам» из 10 населенных пунктов провинции.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    На фронте города Хадер в северной части провинции Эль-Кунейтра отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации боевиков недалеко от поселения Джубата аль-Хашаб. Кроме того, по данным правозащитной организации, удары по укрепрайонам радикалов в этой местности наносят сирийские ВВС.   

    Напомним, в начале месяца в Хадере произошел теракт с участием смертника. В результате происшествия погибло шесть мирных жителей города и около 20 человек получили ранения.

    Ирак

    Сирия новости 25 ноября 16.30: ИГ захватило у «Ан-Нусры» 10 поселений Хамы, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и SDF

    В недавно освобожденный от «Исламского государства» город Рава в провинции Анбар прибыл представитель Министерства обороны Ирака, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, чиновник военного ведомства участвовал в открытии моста, который восстановили после многолетней оккупации города террористами.

    Командование иракской армии заявило о начале масштабной операции по выявлению и устранению ячеек ИГИЛ в пустыне вокруг городов Рава и Аль-Каим. Напомним, данные населенные пункты являлись последними оплотами ИГ на территории страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #саа #хомс #эль-кунейтра #тахрир аш-шам #файлак ар-рахман #рава #аль-каим
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