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Кудрин рассказал об основных вызовах, стоящих перед Россией
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    Кудрин рассказал об основных вызовах, стоящих перед Россией

    14:42  25 Ноября 2017
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    Кудрин рассказал об основных вызовах, стоящих перед Россией

    Москва, 25 ноября. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни является главным вызовом, стоящим в настоящее время перед Россией.

    «По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности», — отметил Кудрин. 

    Говоря о своей роли, Кудрин подчеркнул, что она заключается в том, чтобы готовить предложения для программы действующего президента России Владимира Путина.

    Руководитель Центра стратегического развития также заявил, что не собирается принимать участие в выборах президента России в следующем году, отмечает «Телеканал 360».

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития России.

    Отметим, ранее Кудрин заявил, что через 10-15 лет продолжительность жизни людей заметно вырастет — по мнению Кудрина, это станет возможно благодаря появлению революционных технологий. Бывший глава Минфина РФ напомнил, что новые технологии уже повсеместно внедряются в банковской, торговой и информационной сферах и даже в быту. В течение десяти лет, считает Кудрин, эти технологии преобразуют мир.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #кудрин #программа #выборы-2018 #уровень жизни
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