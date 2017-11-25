Кудрин рассказал об основных вызовах, стоящих перед Россией

Москва, 25 ноября. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Центра стратегического развития Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни является главным вызовом, стоящим в настоящее время перед Россией.

«По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности», — отметил Кудрин.

Говоря о своей роли, Кудрин подчеркнул, что она заключается в том, чтобы готовить предложения для программы действующего президента России Владимира Путина.

Руководитель Центра стратегического развития также заявил, что не собирается принимать участие в выборах президента России в следующем году, отмечает «Телеканал 360».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития России.

Отметим, ранее Кудрин заявил, что через 10-15 лет продолжительность жизни людей заметно вырастет — по мнению Кудрина, это станет возможно благодаря появлению революционных технологий. Бывший глава Минфина РФ напомнил, что новые технологии уже повсеместно внедряются в банковской, торговой и информационной сферах и даже в быту. В течение десяти лет, считает Кудрин, эти технологии преобразуют мир.