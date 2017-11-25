Дети собрались на митинг Навального во Владимире

Владимир, 25 ноября. На акцию Алексея Навального во Владимире, которая началась в 12.00, собрались около 200 человек.

В парке Добросельский, судя по фото с митинга, которые появляются в соцсетях, пришли в том числе школьники младших классов, поддерживающие блогера.

«Навальный сейчас во Владимире рассказывает, что им живется хуже, чем в Судане. Они верят», «Сегодня Навальный с концертом, а иначе это не назовёшь, прибыл во Владимир. Пришли от силы человек 200. И без детишек не обошлось как обычно», — рассказывают в соцсетях очевидцы происходящего.

Накануне Навальный проводил акцию в Перми, на которой присутствовали не более 800 человек. Власти города несколько раз просили блогера подать заявку на согласование митинга, однако он не стал согласовывать акцию, чем спровоцировал задержание одного из участников.