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Дети собрались на митинг Навального во Владимире
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    Дети собрались на митинг Навального во Владимире

    14:16  25 Ноября 2017  /обновлено: 14:25  25 Ноября 2017
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    Дети собрались на митинг Навального во Владимире

    Владимир, 25 ноября. На акцию Алексея Навального во Владимире, которая началась в 12.00, собрались около 200 человек.

    В парке Добросельский, судя по фото с митинга, которые появляются в соцсетях, пришли в том числе школьники младших классов, поддерживающие блогера.

    «Навальный сейчас во Владимире рассказывает, что им живется хуже, чем в Судане. Они верят», «Сегодня Навальный с концертом, а иначе это не назовёшь, прибыл во Владимир. Пришли от силы человек 200. И без детишек не обошлось как обычно», — рассказывают в соцсетях очевидцы происходящего.

    Дети собрались на митинг Навального во Владимире

    Накануне Навальный проводил акцию в Перми, на которой присутствовали не более 800 человек. Власти города несколько раз просили блогера подать заявку на согласование митинга, однако он не стал согласовывать акцию, чем спровоцировал задержание одного из участников.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #владимир
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