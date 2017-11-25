Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане
Происшествия
Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на Урале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на Урале

    14:47  25 Ноября 2017  /обновлено: 15:16  25 Ноября 2017
    124

    Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на Урале

    Екатеринбург, 25 ноября. Страшное ДТП произошло накануне в Свердловской области: в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

    Как информирует управление ГИБДД по Свердловской области, ЧП случилось на 88 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Так, автомобиль Nissan Almera занесло на встречную полосу, где в него врезался седельный тягач Freightliner Century. От сильного удара смертельные травмы получили три человека, находившиеся в легковушке. Они скончались до приезда медиков. Пассажирку Nissan госпитализировали с травмами.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает агентство URA.RU.

    Напомним, ранее стало известно, что легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области,  в результате чего пострадали несколько человек.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть