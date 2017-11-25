Три человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на Урале

Екатеринбург, 25 ноября. Страшное ДТП произошло накануне в Свердловской области: в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

Как информирует управление ГИБДД по Свердловской области, ЧП случилось на 88 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Так, автомобиль Nissan Almera занесло на встречную полосу, где в него врезался седельный тягач Freightliner Century. От сильного удара смертельные травмы получили три человека, находившиеся в легковушке. Они скончались до приезда медиков. Пассажирку Nissan госпитализировали с травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, ранее стало известно, что легковушка и автобус столкнулись на трассе «Кола» в Мурманской области, в результате чего пострадали несколько человек.