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Политика
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Пасечник поручил Дейнего представлять интересы ЛНР на Минских переговорах
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    Пасечник поручил Дейнего представлять интересы ЛНР на Минских переговорах

    14:24  25 Ноября 2017
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    Пасечник поручил Дейнего представлять интересы ЛНР на Минских переговорах

    Луганск, 25 ноября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник поручил и.о. министра иностранных дел республики Владиславу Дейнего представлять интересы луганской народной республики на минских переговорах.

    «Первым заданием, поручением для вас я определил представлять интересы нашей республики на минских переговорах с целью урегулирования конфликта в Донбассе», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

    Пасечник отметил, что урегулирование, как и прежде, будет осуществляться мирным путем, а основной задачей является недопущение кровопролития на территориях ДНР и ЛНР.

    Исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства ЛНР ответил, что благодарит Пасечника за возложенное доверие.

    Отметим, ранее 25 ноября и.о. главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что ЛНР останется верна прежнему курсу во внутренней и внешней политике.

    Напомним, Народный совет единогласно утвердил Пасечника исполняющим обязанности главы ЛНР. Ранее депутаты поддержали решение главы республики Игоря Плотницкого об уходе в отставку, а также одобрили его предложение о выдвижении Пасечника.

    Минские переговоры — это встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Впервые минское соглашение было подписано 5 сентября 2014 года, когда представители ОБСЕ, России и Украины при участии лидеров ЛНР и ДНР договорились о прекращении огня на территории донецкой и луганской областей Украины.

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #минские соглашения #лнр #пасечник
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