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Политика
Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане
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Шойгу и Путин обсудили с президентом Судана создание военной базы на Красном море
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    Шойгу и Путин обсудили с президентом Судана создание военной базы на Красном море

    14:14  25 Ноября 2017
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    Шойгу и Путин обсудили с президентом Судана создание военной базы на Красном море

    Москва, 25 ноября. Президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

    Так, отвечая на вопрос, обсудил ли он создание военной базы на Красном море на переговорах с российским руководством, аль-Башир сказал: «Сначала (обсудил — ред.) с российским президентом, а затем с министром обороны».

    По его словам, он также обсудил с российской стороной возможность приобретения истребителей Су-35 и Су-30. Кроме того, у Судана есть интерес к ЗРК С-300.

    «У нас нет намерений проводить агрессию за рубежом, мы хотим защищать страну», — пояснил аль-Башир, передает РИА Новости.

    Шойгу и Путин обсудили с президентом Судана создание военной базы на Красном море

    Напомним, ранее сообщалось, что аль-Башир считает свой первый визит в Россию и встречу с главой государства Владимиром Путиным значительным толчком, который должен привести к более плотному сотрудничеству РФ и Судана в самых разных сферах.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #судан
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