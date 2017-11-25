Шойгу и Путин обсудили с президентом Судана создание военной базы на Красном море

Москва, 25 ноября. Президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

Так, отвечая на вопрос, обсудил ли он создание военной базы на Красном море на переговорах с российским руководством, аль-Башир сказал: «Сначала (обсудил — ред.) с российским президентом, а затем с министром обороны».

По его словам, он также обсудил с российской стороной возможность приобретения истребителей Су-35 и Су-30. Кроме того, у Судана есть интерес к ЗРК С-300.

«У нас нет намерений проводить агрессию за рубежом, мы хотим защищать страну», — пояснил аль-Башир, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что аль-Башир считает свой первый визит в Россию и встречу с главой государства Владимиром Путиным значительным толчком, который должен привести к более плотному сотрудничеству РФ и Судана в самых разных сферах.