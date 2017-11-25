Число жертв теракта в мечети Египта превысило 300 человек

Каир, 25 ноября. Число жертв теракта в населенном пункте Эр-Рауда на Синае превысило 300 человек, передает государственное агентство Египта.

Накануне в Египте произошел теракт — в мечети во время пятничной молитвы боевики взорвали бомбу, а затем расстреляли людей, который пытались спастись бегством. По данным агентства MENA, количество жертв теракта увеличилось до 305 человек, среди них 27 детей.

Известно, что ранения различной степени тяжести получили 128 человек. Россия выразила соболезнования в связи с трагедией на Синае, в отечественном МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Египет.