Дамаск примет заместителя спецпосланника ООН по Сирии

Дамаск, 25 ноября. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи прибудет 25 ноября в Дамаск, сообщил представитель по связям со СМИ в Организации Объединенных Наций Халид аль-Масри.

В столицу Сирии 25 ноября прибудет заместитель спецпосланника ООН по САР Рамзи Эзельдин Рамзи. Об этом сообщил специалист по СМИ и коммуникациям при ООН Халид аль-Масри.

По его словам, Рамзи встретится с сирийскими дипломатами, однако он не уточнил имен и не предоставил информацию о характере переговоров. Визит заместителя спецпосланника будет однодневным, пишет РИА Новости.