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Дамаск примет заместителя спецпосланника ООН по Сирии
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    Дамаск примет заместителя спецпосланника ООН по Сирии

    13:36  25 Ноября 2017  /обновлено: 14:01  25 Ноября 2017
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    Дамаск примет заместителя спецпосланника ООН по Сирии

    Дамаск, 25 ноября. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи прибудет 25 ноября в Дамаск, сообщил представитель по связям со СМИ в Организации Объединенных Наций Халид аль-Масри. 

    В столицу Сирии 25 ноября прибудет заместитель спецпосланника ООН по САР Рамзи Эзельдин Рамзи. Об этом сообщил специалист по СМИ и коммуникациям при ООН Халид аль-Масри.

    По его словам, Рамзи встретится с сирийскими дипломатами, однако он не уточнил имен и не предоставил информацию о характере переговоров. Визит заместителя спецпосланника будет однодневным, пишет РИА Новости. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #оон #дамаск
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