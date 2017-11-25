Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток пропал в Новоржеве Псковской области
Украина
Грабеж населения: Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грабеж населения: Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам

    19:59  25 Ноября 2017
    45

    Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам

    Киев, 25 ноября. Украинский политик Николай Азаров прокомментировал повышение тарифа на ЖКХ для жителей Украины, которое произошло сразу после прибавки к пенсии. Экс-премьер отметил, что «очередной подарок» кабмина во главе с Владимиром Гройсманом — это грабеж населения.

    В середине октября на Украине большинству пенсионеров повысили пенсию. Вслед за этим произошло повышение тарифа на коммунальные услуги, чтобы перенаправить полученные средства на утилизацию отходов. По мнению украинского политика Николая Азарова, «очередной подарок народу Украины» — «забрать у каждого жителя примерно по 200 гривен в месяц».

    Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам

    Бывший глава украинского правительства сообщил, что политику Гройсмана активно применяют и в регионах. Так, в Бородянке взимают плату за проезд в лифтах.

    «Кстати, у Гройсмана есть достойные ученики. В Бородянке (Киевская область), например, решили брать дополнительную плату за проезд в лифтах. Чтобы подняться или спуститься в лифте, надо купить специальную карточку», — отметил экс-премьер. 

    Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам

    Украинцы отреагировали на публикацию Азарова, напомнив, что подобная политика Киев давно не новость — за повышением зарплат, пенсий, социальных выплат всегда ждут повышения цен или тарифов ЖКХ. 

    «Всю дорогу так было, прибавят пенсию или минимальную зарплату повысят, на утро уже цены везде подняли», — написал Влад Яровиков. 

    «Как только повышают пенссию, жди подоражания на все. Начинаешь бояться повышения», — отметила Светлана Кумпан.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #жкх #азаров #украинцы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть