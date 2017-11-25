Грабеж населения: Азаров рассказал о «подарке» Гройсмана украинцам

Киев, 25 ноября. Украинский политик Николай Азаров прокомментировал повышение тарифа на ЖКХ для жителей Украины, которое произошло сразу после прибавки к пенсии. Экс-премьер отметил, что «очередной подарок» кабмина во главе с Владимиром Гройсманом — это грабеж населения.

В середине октября на Украине большинству пенсионеров повысили пенсию. Вслед за этим произошло повышение тарифа на коммунальные услуги, чтобы перенаправить полученные средства на утилизацию отходов. По мнению украинского политика Николая Азарова, «очередной подарок народу Украины» — «забрать у каждого жителя примерно по 200 гривен в месяц».

Бывший глава украинского правительства сообщил, что политику Гройсмана активно применяют и в регионах. Так, в Бородянке взимают плату за проезд в лифтах.

«Кстати, у Гройсмана есть достойные ученики. В Бородянке (Киевская область), например, решили брать дополнительную плату за проезд в лифтах. Чтобы подняться или спуститься в лифте, надо купить специальную карточку», — отметил экс-премьер.

Украинцы отреагировали на публикацию Азарова, напомнив, что подобная политика Киев давно не новость — за повышением зарплат, пенсий, социальных выплат всегда ждут повышения цен или тарифов ЖКХ.

«Всю дорогу так было, прибавят пенсию или минимальную зарплату повысят, на утро уже цены везде подняли», — написал Влад Яровиков.