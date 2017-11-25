«Убожество»: украинцам стало стыдно за новые вагоны Крюковского завода

Киев, 25 ноября. Новые пассажирские вагоны международного класса габарита RIC были представлены на вокзале в Киеве. Пользователи соцсетей раскритиковали отечественного производителя, заявив, что ни о каком технологическом «прорыве» речь не идет.

В презентации новых вагонов, которые в ближайшем будущем Украина планирует вывести на международное сообщение, приняли участие представители железных дорог Австрии и Венгрии.

Как сообщается на официальном сайте Крюковского вагоностроительного завода, иностранные гости из Австрии и Венгрии высоко оценили новые вагоны, чего нельзя сказать об обычных потенциальных пассажирах, которые раскритиковали вагоны.

«Подобные технологии уже лет 10-15 активно используются в строительстве пассажирских вагонов. Где же тут прорыв?» — пишут комментаторы.

Ну ведь убожество эти три полки. Почему нельзя нормальное купе сделать, на 4 места, с двумя нижними и верхними. — Андрей Рижский (@BykovVasya) November 18, 2017

Кроме того, украинцы были удивлены реакций иностранных делегатов, так как «уж в этих то богатых европейских странах к комфорту в поездах точно давно привыкли».

Представители железных дорог Австрии и Венгрии выразили надежду, что именно эти вагоны вскоре будут курсировать по маршруту Киев — Вена. Однако в «Укрзализныця» заявили, что пока имеется всего лишь «вероятность», что компания сможет приобрести вагоны у отечественного производителя и пустить их на международное сообщение.