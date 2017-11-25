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«Убожество»: украинцам стало стыдно за новые вагоны Крюковского завода
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    «Убожество»: украинцам стало стыдно за новые вагоны Крюковского завода

    19:54  25 Ноября 2017
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    «Ну ведь убожество»: украинцы раскритиковали новые вагоны Крюковского завода

    Киев, 25 ноября. Новые пассажирские вагоны международного класса габарита RIC были представлены на вокзале в Киеве. Пользователи соцсетей раскритиковали отечественного производителя, заявив, что ни о каком технологическом «прорыве» речь не идет.

    В презентации новых вагонов, которые в ближайшем будущем Украина планирует вывести на международное сообщение, приняли участие представители железных дорог Австрии и Венгрии. 

    Как сообщается на официальном сайте Крюковского вагоностроительного завода, иностранные гости из Австрии и Венгрии высоко оценили новые вагоны, чего нельзя сказать об обычных потенциальных пассажирах, которые раскритиковали вагоны.

    «Подобные технологии уже лет 10-15 активно используются в строительстве пассажирских вагонов. Где же тут прорыв?» — пишут комментаторы.

    Кроме того, украинцы были удивлены реакций иностранных делегатов, так как «уж в этих то богатых европейских странах к комфорту в поездах точно давно привыкли».

    «Ну ведь убожество»: украинцы раскритиковали новые вагоны Крюковского завода

    Представители железных дорог Австрии и Венгрии выразили надежду, что именно эти вагоны вскоре будут курсировать по маршруту Киев — Вена. Однако в «Укрзализныця» заявили, что пока имеется всего лишь «вероятность», что компания сможет приобрести вагоны у отечественного производителя и пустить их на международное сообщение.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #вагоны
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