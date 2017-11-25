Новый герой Украины: эксперт оценил поступок волонтера, сорвавшего наступление ВСУ в Донбассе

В субботу, 25 ноября, Вооруженные силы Украины планировали совершить масштабное наступление в Донбассе, чтобы захватить большую часть территории у Горловки, но один из волонтеров распространил секретную информацию в соцсетях, и план ВСУ провалился. Военный эксперт Андрей Кошкин считает поступок волонтера украинских вооруженных сил «героическим».

Как сообщила «Газета.ru», благодаря болтливому волонтеру армия Донецкой народной республики вовремя стянула силы в район предполагаемого наступления, и ВСУ пришлось отказаться от своей задумки. При этом один из украинских офицеров подтвердил журналистам, что они «планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности».

«Малой кровью операцию осуществить не удалось, а на масштабные бои и кровопролитие мы намерений не имели», — сказал офицер ВСУ, не стесняясь того, что все это — грубейшее нарушение минских договоренностей.

«Та ситуация, которая складывается на линии разграничения, когда ВСУ постоянно нарушают режим перемирия, устраивая обстрелы с целью провокации ополченцев ДНР и ЛНР, выходит за рамки даже человеческого понимания, я уж не говорю — военно-тактического и военно-стратегического взаимодействия. Такие договоренности нельзя нарушать», — сказал военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он отметил, что и на территории Украины есть люди, которые возмущены таким аморальным поведением ВСУ, которое они даже не скрывают. И эти украинцы предпринимают все, что возможно, чтобы предотвратить подобного рода провокации и бесчеловечное отношение к жителям юго-востока Украины со стороны украинских военных.

«Наверно, украинский волонтер, выложивший в интернет провокационные планы ВСУ, является одним из таких граждан. Его поступок, предотвративший наступление, я бы назвал героическим», — сказал Андрей Кошкин.

На вопрос о том, почему мировое сообщество не реагирует на открытое нарушение Киевом минских договоренностей, военный эксперт ответил так:

«Мы ждем реакции. Европа, вроде бы, возмущена. Она недовольна национализмом, процветающим на Украине, она недовольно Порошенко, который не соблюдает минские соглашения. Но беда в том, что они пока просто недовольны, а нужны меры. Думаю, воду мутит Вашингтон, который санкционирует столь развязную политику в отношении договоренностей».

Ранее по поводу поступка украинского волонтера высказался зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.