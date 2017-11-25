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Кудрин опроверг сообщения о работе в неформальном штабе Путина
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    Кудрин опроверг сообщения о работе в неформальном штабе Путина

    16:00  25 Ноября 2017
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    Кудрин опроверг сообщения о работе в неформальном штабе Путина

    Москва, 25 ноября. Бывший министр финансового ведомства, действующий глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин опроверг информацию о том, что принимает участие в работе так называемого неформального предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина.

    Российские издание «Ведомости» сообщило ранее, что экс-министр финансов Алексей Кудрин стал активнее сотрудничать с президентской администрацией. По мнению СМИ, экономист якобы принимает участие в работе неформального штаба Владимира Путина. 

    «Я не участвую в неформальном предвыборном штабе Путина», — опроверг эти сообщения Кудрин.

    Ранее бывший министр заявил, что не намерен принимать участие в президентских выборах, отметив, что работает в  другой роли. Он занимается подготовкой проекта стратегии социально-экономического развития страны. Напомним, что президент РФ Владимир Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в выборах в 2018 году. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #кудрин #выборы-2018
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