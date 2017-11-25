Кудрин опроверг сообщения о работе в неформальном штабе Путина

Москва, 25 ноября. Бывший министр финансового ведомства, действующий глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин опроверг информацию о том, что принимает участие в работе так называемого неформального предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина.

Российские издание «Ведомости» сообщило ранее, что экс-министр финансов Алексей Кудрин стал активнее сотрудничать с президентской администрацией. По мнению СМИ, экономист якобы принимает участие в работе неформального штаба Владимира Путина.

«Я не участвую в неформальном предвыборном штабе Путина», — опроверг эти сообщения Кудрин.

Ранее бывший министр заявил, что не намерен принимать участие в президентских выборах, отметив, что работает в другой роли. Он занимается подготовкой проекта стратегии социально-экономического развития страны. Напомним, что президент РФ Владимир Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в выборах в 2018 году.