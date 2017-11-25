Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове
Новороссия
ДНР призывает международные организации защитить жителей в захваченных ВСУ поселков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР призывает международные организации защитить жителей в захваченных ВСУ поселков

    13:19  25 Ноября 2017
    232

    ДНР призывает международные организации защитить жителей в захваченных ВСУ поселков

    Донецк, 25 ноября. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась к международным организациям с призывом помочь мирным жителям Донбасса в захваченных ВСУ поселках.

    По словам Морозовой, к ней обратились жители прифронтового поселка, который был захвачен батальоном ВСУ «Айдар» 22 ноября. Они сообщили, что украинские военные не дают местным выходить из домов и пополнять запасы еды и воды. Также прекращено снабжение поселка электричеством и водой, дома не отапливаются, сообщают донецкие СМИ.

    В связи с такой информацией Морозова направила обращение в международные организации в субботу, отметив, что международное гуманитарное право предписывает защиту мирного населения во время вооруженного конфликта и гуманное обращение без дискриминаций какого-либо рода. Она также напомнила, что в противном случае совершающие противоправные действия должны понести ответственность.

    ДНР призывает международные организации защитить жителей в захваченных ВСУ поселков

    Напомним, на этой неделе ВСУ заняли прифронтовые населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой. Позже стало известно, что украинские силовики планировали дойти до самой Горловки, однако их планы разгласил один из волонтеров.

    Киев начал вооруженную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами конфликта стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки международной общественности урегулировать ситуацию в Донбассе, пока сделать этого не удалось. Украинская сторона отказывается соблюдать минские соглашения. Перестрелки между конфликтующими сторонами продолжаются регулярно.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #права человека
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть