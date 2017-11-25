ДНР призывает международные организации защитить жителей в захваченных ВСУ поселков

Донецк, 25 ноября. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась к международным организациям с призывом помочь мирным жителям Донбасса в захваченных ВСУ поселках.

По словам Морозовой, к ней обратились жители прифронтового поселка, который был захвачен батальоном ВСУ «Айдар» 22 ноября. Они сообщили, что украинские военные не дают местным выходить из домов и пополнять запасы еды и воды. Также прекращено снабжение поселка электричеством и водой, дома не отапливаются, сообщают донецкие СМИ.

В связи с такой информацией Морозова направила обращение в международные организации в субботу, отметив, что международное гуманитарное право предписывает защиту мирного населения во время вооруженного конфликта и гуманное обращение без дискриминаций какого-либо рода. Она также напомнила, что в противном случае совершающие противоправные действия должны понести ответственность.

Напомним, на этой неделе ВСУ заняли прифронтовые населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой. Позже стало известно, что украинские силовики планировали дойти до самой Горловки, однако их планы разгласил один из волонтеров.

Киев начал вооруженную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами конфликта стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки международной общественности урегулировать ситуацию в Донбассе, пока сделать этого не удалось. Украинская сторона отказывается соблюдать минские соглашения. Перестрелки между конфликтующими сторонами продолжаются регулярно.