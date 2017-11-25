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Пасечник назвал приоритеты внешней и внутренней политики ЛНР
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    Пасечник назвал приоритеты внешней и внутренней политики ЛНР

    13:14  25 Ноября 2017
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    Пасечник назвал приоритеты внешней и внутренней политики ЛНР

    Луганск, 25 ноября. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике.

    «Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет», — сказал он на заседании Народного Совета ЛНР.

    По его словам, это обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР, экономическое и политическое развитие республики, верность минским соглашениям, а также курс на союз с Россией.

    Пасечник назвал приоритеты внешней и внутренней политики ЛНР

    Напомним, в субботу Народный Совет ЛНР принял единогласное решение об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого. Он был назначен представителем ЛНР на переговорах в Минске. 

    Народный Совет также внес изменения в Конституцию — теперь исполнять обязанности главы ЛНР сможет председатель Народного Совета.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр
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