Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове
Общество
Большинство россиян уверены, что Путин выведет РФ из кризиса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство россиян уверены, что Путин выведет РФ из кризиса

    14:00  25 Ноября 2017
    54

    Большинство россиян уверены, что Путин выведет РФ из кризиса

    Москва, 25 ноября. Большинство россиян считают, что глава государства РФ Владимир Путин может обеспечить стабильность и выход страны из кризиса, что подтверждают результаты опроса ВЦИОМ. 

    Россияне приняли участие в опросе, в котором одним из основных вопросов было вопрос о том, сможет ли Владимир Путин обеспечить стабильность стране. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 90% респондентов, участвующих в опросе, считают, что политика действующего президента действительно способна дать России стабильность.

    В августе этот показатель был на уровне 84%. В сентябре участники социологического исследования заявили, что Путин может обеспечить РФ перемены, в пользу этого высказались 72%. Кроме того, 63% опрошенных полагают, что у российского лидера есть план по выходу из кризиса, другого мнения придерживаются  22% респондентов.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россияне #опрос
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть