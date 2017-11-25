Большинство россиян уверены, что Путин выведет РФ из кризиса

Москва, 25 ноября. Большинство россиян считают, что глава государства РФ Владимир Путин может обеспечить стабильность и выход страны из кризиса, что подтверждают результаты опроса ВЦИОМ.

Россияне приняли участие в опросе, в котором одним из основных вопросов было вопрос о том, сможет ли Владимир Путин обеспечить стабильность стране. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 90% респондентов, участвующих в опросе, считают, что политика действующего президента действительно способна дать России стабильность.

В августе этот показатель был на уровне 84%. В сентябре участники социологического исследования заявили, что Путин может обеспечить РФ перемены, в пользу этого высказались 72%. Кроме того, 63% опрошенных полагают, что у российского лидера есть план по выходу из кризиса, другого мнения придерживаются 22% респондентов.