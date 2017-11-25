Кудрин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года

Москва, 25 ноября. Бывший министр финансов РФ, действующий глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не намерен баллотироваться в президенты в 2018 году. Он подчеркнул, что находится в ином статусе.

Алексей Кудрин прокомментировал вопрос журналистов о том, планирует ли он принимать участие в мартовских президентских выборах.

«Нет, друзья, я сейчас в другой роли, я готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую», — сказал экс-министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития страны.