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Кудрин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года
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    Кудрин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года

    12:53  25 Ноября 2017
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    Кудрин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года

    Москва, 25 ноября. Бывший министр финансов РФ, действующий глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не намерен баллотироваться в президенты в 2018 году. Он подчеркнул, что находится в ином статусе. 

    Алексей Кудрин прокомментировал вопрос журналистов о том, планирует ли он принимать участие в мартовских президентских выборах. 

    «Нет, друзья, я сейчас в другой роли, я готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую», — сказал экс-министр.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кудрин представил Владимиру Путину проект социально-экономического развития страны. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #выборы-2018
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