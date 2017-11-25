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Народный Совет внес изменения в Конституцию ЛНР
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    Народный Совет внес изменения в Конституцию ЛНР

    12:49  25 Ноября 2017
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    Народный Совет внес изменения в Конституцию ЛНР

    Луганск, 25 ноября. Народный Совет Луганской народной республики внес изменения в Конституцию. В частности, теперь исполнять обязанности главы ЛНР сможет председатель Народного Совета.

    Законопроект «О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики» был принят луганским парламентом в субботу, пишет РИА Новости. «За» высказались все члены Совета.

    Внесенные изменения, в частности, затрагивают 62 статью Конституции. Так, теперь в ней говорится о том, что в случае досрочного прекращения полномочий главы ЛНР, а также во время, когда глава республики не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель Народного Совета или гражданин ЛНР в возрасте от 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом.

    В последнем случае кандидат на «замещение» главы ЛНР должен быть представлен либо самим лидером республики, либо Народным Советом.

    Напомним, в субботу Народный Совет ЛНР принял единогласное решение об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого. Исполняющим обязанности главы республики назначен Леонид Пасечник.

    Автор: Алексей Громов
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    #лнр #конституция #народный совет
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