Народный Совет внес изменения в Конституцию ЛНР

Луганск, 25 ноября. Народный Совет Луганской народной республики внес изменения в Конституцию. В частности, теперь исполнять обязанности главы ЛНР сможет председатель Народного Совета.

Законопроект «О внесении изменений во Временный Основной Закон (Конституцию) Луганской Народной Республики» был принят луганским парламентом в субботу, пишет РИА Новости. «За» высказались все члены Совета.

Внесенные изменения, в частности, затрагивают 62 статью Конституции. Так, теперь в ней говорится о том, что в случае досрочного прекращения полномочий главы ЛНР, а также во время, когда глава республики не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель Народного Совета или гражданин ЛНР в возрасте от 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом.

В последнем случае кандидат на «замещение» главы ЛНР должен быть представлен либо самим лидером республики, либо Народным Советом.

Напомним, в субботу Народный Совет ЛНР принял единогласное решение об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого. Исполняющим обязанности главы республики назначен Леонид Пасечник.