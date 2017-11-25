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Новороссия
Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики
Новороссия
Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики
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    Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики

    12:37  25 Ноября 2017
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    Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики

    Луганск, 25 ноября. Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР.

    Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 38 парламентариев, сообщает РИА Новости.

    Напомним, накануне Игорь Плотницкий подал в отставку с должности главы ЛНР. Леонид Пасечник, возглавляющий министерство госбезопасности республики, заявил, что будет исполнять обязанности главы ЛНР до проведения выборов.

    Игорь Плотницкий назначен представителем ЛНР на переговорах в Минске. Отставка Плотницкого не повлияет на реализацию минских соглашений, заявил полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #лнр #назначения
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