Кудрин рассказал, когда человек станет «почти бессмертным»

Москва, 25 ноября. Через 10-15 лет появятся технологии, благодаря которым человек сможет жить гораздо дольше, заявил в субботу на Общероссийском гражданском форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«10–15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди», — сообщил он, назвав сегодняшний уровень смертности в трудоспособном возрасте в России «катастрофическим».

Вместе с тем, по мнению Кудрина, преодоление технологического отставания является одной из ключевых задач современной российской экономики. По словам главы ЦСР, новые технологии уже активно внедряются в банках, торговле, быту и информационной сфере. Через 10 лет эти технологии, считает Кудрин, «преобразуют мир».

Напомним, ранее экс-министр финансов заявил, что цифровизация позволит сократить количество чиновников на 30%, поскольку многие процессы, которые сегодня выполняют люди, будут автоматизированы.