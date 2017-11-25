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Кудрин рассказал, когда человек станет «почти бессмертным»
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    Кудрин рассказал, когда человек станет «почти бессмертным»

    12:54  25 Ноября 2017
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    Кудрин рассказал, когда человек станет «практически бессмертным»

    Москва, 25 ноября. Через 10-15 лет появятся технологии, благодаря которым человек сможет жить гораздо дольше, заявил в субботу на Общероссийском гражданском форуме глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

    «10–15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди», — сообщил он, назвав сегодняшний уровень смертности в трудоспособном возрасте в России «катастрофическим».

    Вместе с тем, по мнению Кудрина, преодоление технологического отставания является одной из ключевых задач современной российской экономики. По словам главы ЦСР, новые технологии уже активно внедряются в банках, торговле, быту и информационной сфере. Через 10 лет эти технологии, считает Кудрин, «преобразуют мир».

    Напомним, ранее экс-министр финансов заявил, что цифровизация позволит сократить количество чиновников на 30%, поскольку многие процессы, которые сегодня выполняют люди, будут автоматизированы.

    Автор: Алексей Громов
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    #кудрин #технологии
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