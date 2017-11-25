Назван топ-10 самых популярных в Европе автомобилей

Москва, 25 ноября. Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг десяти самых популярных в Европе автомобилей. Его лидером стал Volkswagen Golf.

С января по ноябрь 2017 года на европейском рынке было продано больше 450 тысяч машин Volkswagen Golf. Вторым по популярности оказался Renault Clio. За тот же период европейцы купили 304,5 тысячи автомобилей этой модели.

Третья строка рейтинга, пишет «ПолитЭксперт», досталась Volkswagen Polo, продажи которого за десять месяцев составили 303,6 тысячи экземпляров.

Также в топ-5 списка попали Nissan Qashqai и Ford Fiesta. Ниже расположились Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Opel Corsa, Peugeot 208 и Volkswagen Tiguan.

Напомним, ранее эксперты выяснили, какие автомобили в Европе считаются самыми надежными.