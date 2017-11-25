Клинцевич рассказал, как США толкают ВСУ на провокации в Донбассе

Москва, 25 ноября. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинская армия готовила масштабное наступление в Донбассе, однако операция была сорвана из-за волонтера, который рассказал о намерениях ВСУ в социальных сетях. По его словам, военных ВСУ толкают на провокации заявления США о возможности поставок Киеву летального оружия, а планы киевских силовиков по крупной операции с выходом к окраинам Горловки — тому доказательство.

Так, сенатор не исключил, что волонтер вполне сознательно опубликовал данное сообщение.

«Ведь должен же найтись там хоть один человек, понимающий, что наступление в конечном счете все равно провалится, но при этом принесет большую кровь», — сказал Клинцевич.

Сенатор констатировал, что власти Украины до сих пор пытаются решить конфликт в Донбассе исключительно силовым путем.

«Говорю об этом специально для американцев, всерьез обсуждающих возможность поставок Украине оружия, в том числе летального», — отметил Клинцевич.

По его словам, очевидно, к чему приведут подобные поставки, если одно только обсуждение этого вопроса уже толкает ВСУ на провокации.

Ранее в Вооруженных силах Украины подтвердили, что украинским военным удалось установить контроль над двумя селами в нейтральной зоне Донбассе.

Сегодня стало известно, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных.