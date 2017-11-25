Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Легковой автомобиль сгорел ночью в Пскове
Политика
Клинцевич рассказал, как США толкают ВСУ на провокации в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич рассказал, как США толкают ВСУ на провокации в Донбассе

    12:42  25 Ноября 2017
    371

    Клинцевич рассказал, как США толкают ВСУ на провокации в Донбассе

    Москва, 25 ноября. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинская армия готовила масштабное наступление в Донбассе, однако операция была сорвана из-за волонтера, который рассказал о намерениях ВСУ в социальных сетях. По его словам, военных ВСУ толкают на провокации заявления США о возможности поставок Киеву летального оружия, а планы киевских силовиков по крупной операции с выходом к окраинам Горловки — тому доказательство.

    Так, сенатор не исключил, что волонтер вполне сознательно опубликовал данное сообщение.

    «Ведь должен же найтись там хоть один человек, понимающий, что наступление в конечном счете все равно провалится, но при этом принесет большую кровь», — сказал Клинцевич.

    Сенатор констатировал, что власти Украины до сих пор пытаются решить конфликт в Донбассе исключительно силовым путем. 

    «Говорю об этом специально для американцев, всерьез обсуждающих возможность поставок Украине оружия, в том числе летального», — отметил Клинцевич. 

    По его словам, очевидно, к чему приведут подобные поставки, если одно только обсуждение этого вопроса уже толкает ВСУ на провокации.

    Клинцевич рассказал, как США толкают ВСУ на провокации в Донбассе

    Ранее в Вооруженных силах Украины подтвердили, что украинским военным удалось установить контроль над двумя селами в нейтральной зоне Донбассе.

    Сегодня стало известно, что районы 15 прифронтовых населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны позиций украинских военных. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #клинцевич
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть