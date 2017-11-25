УЕФА завел дело против ФК «Зенит» из-за расистского поведения болельщиков

Санкт-Петербург, 25 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении петербургского футбольного клуба «Зенит» после матча с македонским «Вардаром» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Причиной стало поведение болельщиков «сине-бело-голубых», которые во время игры вывесили на трибуне плакат в поддержку сербского генерала Ратко Младича, приговоренного в Гааге к пожизненному заключению за геноцид.

Кроме того, фанаты «Зенита» использовали пиротехнику, что также запрещено, сообщает телеканал «Подмосковье 360» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Встреча «Зенита» и «Вардара» прошла 23 ноября и завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1. В настоящее время «Зенит» лидирует в группе L, набрав 13 очков и досрочно обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.