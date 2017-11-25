Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики
Спорт
УЕФА завел дело против ФК «Зенит» из-за расистского поведения болельщиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    УЕФА завел дело против ФК «Зенит» из-за расистского поведения болельщиков

    12:13  25 Ноября 2017
    40

    УЕФА завел дело против ФК «Зенит» из-за расистского поведения болельщиков

    Санкт-Петербург, 25 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении петербургского футбольного клуба «Зенит» после матча с македонским «Вардаром» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Причиной стало поведение болельщиков «сине-бело-голубых», которые во время игры вывесили на трибуне плакат в поддержку сербского генерала Ратко Младича, приговоренного в Гааге к пожизненному заключению за геноцид.

    Кроме того, фанаты «Зенита» использовали пиротехнику, что также запрещено, сообщает телеканал «Подмосковье 360» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    Встреча «Зенита» и «Вардара» прошла 23 ноября и завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1. В настоящее время «Зенит» лидирует в группе L, набрав 13 очков и досрочно обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #зенит #уефа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть