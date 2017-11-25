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Новороссия
Парламент ЛНР назначил и.о. главы республики
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Народный совет ЛНР единогласно принял отставку Плотницкого
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    Народный совет ЛНР единогласно принял отставку Плотницкого

    11:56  25 Ноября 2017
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    Народный совет ЛНР единогласно принял отставку Плотницкого

    Луганск, 25 ноября. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого было единогласно принято Народным Советом ЛНР.

    Как сообщил председатель Народного Совета Владимир Дегтяренко, решение принято единогласно, в голосовании приняли участие 38 человек.

    По итогам голосования Дегтяренко поблагодарил Плотницкого за работу. По его словам, на данный момент ЛНР является жизнеспособным государством со всеми органами власти.

    «Работа была проведена колоссальная», — отметил Дегтяренко, передает РИА Новости.

    Ранее полпред Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что отставка Плотницкого не повлияет на реализацию минских соглашений. Глава ДНР Александр Захарченко поздравил Леонида Пасечника со вступлением на должность главы ЛНР.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр #плотницкий
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