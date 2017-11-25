Сирия новости 25 ноября 12.30: четыре мирных жителя Ракки погибло при взрывах мин ИГ, ССА арестовала группу террористов в Алеппо

Сирия, 25 ноября. Четыре мирных жителя Ракки погибло при взрывах мин ИГ1, ССА арестовала группу террористов ИГ в Алеппо, к югу от Мосула в результате теракта пострадало три человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске.

«Исламское государство»: ведет обстрел позиций ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по поселению в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала группу террористов ИГ в Алеппо, потеряла боевика в Идлибе.

Провинция Дамаск

Правительство САР при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провело переговоры с представителями оппозиционных группировок, действующих в Восточной Гуте, сообщает РИА Новости. По данным информационного агентства, в ходе телефонных переговоров с лидерами вооруженных антиправительственных формирований было достигнуто соглашение о прекращении огня и обеспечению беспрепятственного прохождения гуманитарных конвоев в поселения, расположенные на территории оазиса.

Однако радикальные незаконные группировки продолжают вести бои с сирийской армией. По информации военного Telegram-канала (@SRNN2011), минувшей ночью столкновения отмечались на фронтах поселений Джисрин, Мухаммадия и Хараста.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обнаружили спящую ячейку террористов «Исламского государства»1 в городе Аль-Баб, передает Almanar News. По данным информационного агентства, радикальные исламисты были взяты под стражу. Одновременно с этим Almanar News сообщает, что в результате взрыва мины, заложенной предположительно террористами ИГ на одной из дорог в Аль-Бабе, был ликвидирован член «свободной армии».

Еще одна атака на позиции ССА зафиксирована в населенном пункте Кафр Халаб, расположенном на западе Алеппо. Almanar News передает, что неизвестные взорвали автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). Данных о потерях ССА в результате происшествия нет.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационное агентство Almanar News пишет, что террористы ИГ открыли огонь по зонам дислокации боевиков «свободной армии» в поселении Аль-Шейх Саад.

Ранее сообщалось, что радикалы «Джейш Халид Ибн аль-Валид» организовали взрыв рядом с позициями ССА в районе Аль-Андалуси города Нава. В ответ на теракт протурецкие боевики открыли огонь по зонам дислокации исламистов в районе Таль аль-Джумы. Боестолкновения противников были зафиксированы также в окрестностях поселений Джиллен, Хейт, Адван и Аль-Бакар.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам», управляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1, открыли огонь по населенному пункту Маарат аль-Нуман на юге провинции Идлиб. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела был убит член Сирийской свободной армии (ССА).

На юге региона прогремел взрыв. Информагентство Almanar News сообщает, что мина разорвалась на шоссе недалеко от поселения Кафума. В результате инцидента был уничтожен боевик военизированного формирования «Файлак аш-Шам». Ранее сообщалось об еще одном взрыве на юге провинции. В результате детонации СВУ, заложенного на проезжей части, был ранен член Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Ракка

В нескольких районах административного центра провинции Ракка взорвались мины, заложенные при отступлении из города террористами ИГИЛ1. По данным информационного агентства Almanar News, в результате инцидентов погибло четыре мирных жителя Ракки. Отмечается, что взрывы произошли в уже зачищенных кварталах населенного пункта, объявленных безопасными.

Напомним, работы по разминированию районов города Ракка ведут освободившие населенный пункт от террористов «Исламского государства» бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Поддерживаемые международной коалицией во главе с США курдские отряды окружили город блокпостами для предотвращения стихийного возвращения жителей. За последнюю неделю это уже второй случай взрывов в кварталах Ракки, где зачистка считалась завершенной.

Ирак

Солдаты армии Ирка совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают вести работы по разминированию территорий на границе провинций Найнава, Салах эд-Дин и Анбар. Alsumaria News пишет, ссылаясь на источник в командовании правительственных войск, что в ходе операции от мин, заложенных террористами ИГИЛ, зачищено 45 районов и поселений. В общей сложности саперы обнаружили и обезвредили 450 взрывных устройств. Также в регионах было найдено два завода ИГ по производству СВУ.

К югу от Мосула прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в результате инцидента три мирных жителя, в том числе двое детей, получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)